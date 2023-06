Mga pasahero pila balde sa NAIA brownout

Umusok na naman sa galit ang maraming pasahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) matapos mawalan ng kuryente sa Terminal 3, Biyernes nang tanghali.

Kinumpirma ni Department of Transportation (DOTr) spokesperson Jonathan Gesmundo na nawalan ng kuryente ng alas-12:15 nang tanghali at inabot ng 15 minuto bago mapaandar ang generator. Bumalik ang supply ng kuryente ng Meralco dakong ala-1:29 nang hapon pero hindi agad umandar ang air-conditioning dahil kailangan pa raw itong i-reboot.

Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nagdulot ito ng mahabang pila sa immigration section. Kumalat sa social media ang larawan ng mahabang pila sa immigration at check-in counter, karamihan ay nagpapaypay at nagpupunas ng kanilang pawis. Noong Mayo 1 lamang, nagkaroon din ng power outage sa terminal kaya maraming flight ang nakansela at na-delay na nakaapekto sa libo-libong pasahero.

Kinuyog nila ang DOTR na pinamumunuan ni Secretary Jaime Bautista, gayundin ang mga namamahala sa NAIA. Suspetsa ng ilang netizen, sinasadya ang power outage sa NAIA para mabigyan ng rason ang pagsasapribado sa pangu¬nahing paliparan sa Pilipinas.

“Ayan na naman sila. Hindi n’yo ba na pansin ang pattern? ‘Di ba na announced na privatize na ang NAIA?” komento ng isang Gary Santiago sa Twitter.

“I’m sorry but this intermittent power interruptions has only been happening since they brought out the idea of privatizing NAIA. If it’s for the good of the people of the Philippines why not make an FS and justify it kaysa ganyan na palagi ginagawan ng dahilan. Just wondering,” himutok naman ng isa pang netizen.

Noong Huwebes, kinumpirma ni Transportation Undersecretary for Aviation and Airports Roberto Lim na posibleng simulan na sa Setyembre ang bidding para sa take-over ng pribadong kompanya sa operations, maintenance, at upgrading ng NAIA. Kailangan daw ng mapipiling concessionaire na mag-invest ng P141 bilyon sa paliparan. (Natalia Antonio)

