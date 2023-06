Mga ahensya ng gobyerno pinagtitipid sa tubig

Inatasan ng Malacañang ang lahat ng mga tanggapan sa gobyerno na magpatupad ng mga hakbang para sa pagtitipid ng paggamit sa tubig.

Ang direktiba ay nakapaloob sa memorandun circular no. 22 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Hunyo 7, 2023.

Layon ng pagtitipid sa tubig na mapaghandaan ang El Niño phenomenon na magbubunga ng kakapusan ng tubig sa buong bansa.

Sinabi ng Malacañang na dapat makabawas ang mga ahensya ng sampung porsyento sa konsumo nila sa tubig, agad kumpletuhin ang kanilang mga proyekto at i-upgrade ang kanilang water distribution pipes.

Inatasan din ang Water Resource Management Office na i-monitor ang lahat ng ahensya ng gobyerno kung nakakasunod ang mga ito sa direktiba at kailangang magsumite ng quarterly update sa Office of the President. Sakop ng memorandum circular ang mga government-owned and controlled corporations (GOCCs) at State Universities and Colleges. (Aileen Taliping)

See Related Stories:

5% discount sa kuryente, tubig ng mga senior citizen hinirit

Caloocan, Valenzuela, QC 1 week diyeta sa tubig

Hindi na bago ang kawalan ng suplay sa tubig