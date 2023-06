May ibang idinadamay sa issue: Ricci gusto agad mag-move on sa hiwalayan kay Andrea

Sunod-sunod ang talak ng mga fan, kaibigan ni Andrea Brillantes kay Ricci Rivero, at damay pa ang dating beauty queen at konsehal ng Los Baños, Laguna na si Leren Mae Bautista.

Two weeks ago ay nag-post si Leren ng photo nila ni Ricci sa Instagram na magkasama silang nagbibigay ng pagkain sa mga bata sa Los Baños. Doon nagsimulang mag-isip ang mga netizen, na bakit hindi si Andrea ang kasama?

“Happy birthday Ricci Rivero! Thank you for spending you birthday here in Los Baños. We appreciate your love and generosity to give back to our people. Mabuhay ka!” birthday post ni Leren kay Ricci.

Sa Twitter naman ay panay rin ang patutsada ng kaibigan ni Andrea na si Awra Briguela.

Heto ang kanyang mga hanash, na in-assume ng lahat na para kay Ricci:

“Amackana gaslighter, manipulative, fcking cheater. lol.”

“Ta@# inang toh, kala mo talaga ang linis.

“Bato-bato sa langit ang mataam wag?”

Anyway, sa Twitter din ni Ricci ay tila kinumpirma na niya na hiwalay na sila ni Andrea.

Tila napilitan ang basketbolista na maglabas ng statement via Twitter, dahil na rin sa matitinding banat sa kanya ng mga fan ni Andrea, at damay nga si Leren.

“I own up to the mistake of not making my relationship status public because I felt there’s no need to add up to what were going through. Please respect our decision to keep it to ourselves so that we can preserve what’s left of our friendship. I hope let’s stop creating your own versions and dragging other characters into these false accusations. I am sorry for whatever disappointments it may have caused you – for everyone’s peace of mind, please allow ourselves to heal and move on peacefully without hate and pain.”

Malinaw, pakiusap ni Ricci huwag daw idamay ibang tao sa hiwalayan nila ni Andrea kaya huwag nang bakbakan pa si Leren, ha!

At ‘yun nga, gusto na agad-agad mag-heal at mag-move on ni Ricci.

