Magsasaka dinakma sa mga bala, boga, droga

Kalaboso ang isang magsasaka nang salakayin ang kanyang bahay at matagpuan sa kanyang pag-iingat ang ilegal na droga, mga baril at bala sa bayan ng Pinukpuk, Kalinga noong Miyerkoles.

Sa bisa ng inilabas na search warrant ni Judge Jerson Angog ng Tabuk City, Kalinga Regional Trial Court (RTC) Branch 25, sinalakay ng mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) ng Kalinga Provincial Police Office ang bahay ng suspek na si Clemente­ Allon Dumalegan, 43-an­yos, sa Barangay Taggay noong Miyerkoles nang umaga.

Hindi na ito nakapalag nang dakpin ng mga awtoridad dahil sa pagkakatuklas ng mga plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit P40,000.

Nabisto rin ang nakatago nitong Armscor cal. 45 pistol, dalawang magazine na may walo at anim na bala, anim na bala para sa cal. 45, M14 magazine na kargado ng 7.62mm ammunition, hindi pa nagamit na palara at iba pang drug paraphernalia.

Kinumpiska rin ng mga awtoridad ang kabuuang P311,250 cash na nakasilid sa magkakaibang lalag­yan.

Nabatid na dati nang kinasuhan sa ilegal na droga ang suspek.