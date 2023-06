Kongreso todo suporta kay PBBM

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Bago nagsara ang First Regular Session ng 19th Congress, nagsama-sama ang mga opisyal at kinatawan ng iba’t-ibang partido politikal upang ipahayag ang buong pusong pagkakaisa at suporta kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Bilang presidente ng Party-list Coalition Foundation Inc. (PCFI), ang inyong lingkod ang nagsilbing kinatawan ng mga party-list congressmen. Kasama po natin ang Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban), National Unity Party (NUP), Nacionalista Party (NP), Nationalist People’s Coalition (NPC), Party-list Coalition Foundation Inc. (PCFI), Partido Navoteño, at Centrist Democratic Party of the Philippines (CDP) na nagkasundo at pormal na lumagda ng kasunduan kasama ang Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) upang palakasin ang ating alyansang politikal.

Ipinapakita lamang nito ang pagkakaisa ng mga mambabatas para sa iisang pangkalahatang adhikain: magkaroon ng isang matatag na Republika at patuloy na pag-unlad ng bansa. Magkakasamang nagtutulungan upang maisakatuparan ang mga layuning ito sa House of Representatives.

Ang kasunduang ito’y nagpapatunay ng ating walang-sawang suporta sa Pangulo at sa kanyang mga layunin sa lehislatura. Lubos din ang suporta namin kay Speaker Romualdez sa kanyang pamumuno sa House of Representatives.

Sa mga panahong puno ng pagsubok, ang pagkakaisa at kooperasyon ay higit na mahalaga. Magkakasama nating lalampasan ang mga hamon at bubuksan ang landas tungo sa mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino.

Mismong si Pangulong Marcos na po ang nanawagan sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na ipagpatuloy ang pagkakaisa, pagiging determinado at dibdibang trabaho. Kanyang ibinilin na bilang tinig ng taumbayan, dapat gampanan ng bawat isa ang sinumpaang tungkulin bilang lingkod bayan sa bawat distrito sa bansa.

Dahil sa pagkakaisa, naproseso ng kapulungan ang 8,490 panukalang batas, 1,109 resolusyon at isang petisyon. Naaprubahan ang 33 mula sa 42 panukala na itinalaga bilang priority measures ni Pangulong Marcos at ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC).

Kaya naman sa video message ng Pangulo, lubos siyang nagpasalamat sa lahat ng mambabatas na nagtulong-tulong para maipasa ang mga panukala na tutukod sa kanyang socio-economic development agenda.

Sa kabilang dako, nitong mga nagdaang araw ay itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang Alert Level sa Bulkang Mayon bunsod ng pagbagsak ng malalaking bato mula sa bunganga ng bulkan. Kaakibat nito ang bahagya hanggang moderate na paglindol sa lugar.

Dahil dito, nananawagan ako sa ating mga kababayan na maging matatag at magkaisa sa pagharap sa panibagong hamong dala ng kalikasan.

Kailangang bigyang prayoridad ang kaligtasan ng bawat komunidad at maipatupad ang kaukulang pag-iingat upang mabawasan ang panganib dulot ng aktibidad ng bulkan. Mahalaga rin na may kumpletong impormasyon ang bawat residenteng malapit sa bulkan, manatiling kalmado at makipagtulungan sa mga ahensiya ng pamahalaan na nakatutok sa kapakanan ng bawat mamamayan.

Tinitiyak po ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list na handa kaming tumulong sa mga nangangailangan sa panahong ito. Handa kaming maghatid ng pagkain at iba pang relief goods upang makapagpatuloy ng pamumuhay ang mga apektadong residente sa lalawigan ng Albay.

Makikipagtulungan din ang Ako Bicol sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang mapalawak ang pagtulong sa mga maaapektuhang komunidad upang matiyak ang kahandaan ng bawat evacuation center. Hangad po at dalangin natin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!