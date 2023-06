Kerwin inabsuwelto sa kasong droga ng Makati RTC

Pinawalang-sala ng korte sa Makati ang umano’y drug lord na si Rolan ‘Kerwin’ Espinosa at kapwa nito akusado sa kasong illegal drug trafficking matapos mabigo ang prosekusyon na makapagprisinta ng sapat na ebidensya laban sa mga ito.

Sa 21-pahinang desisyon ni Makati City Regional Trial Court (RTC) Branch 65 Presiding Judge Veronica Tongio-Igot, pinaboran ng korte ang Demurrer to Evidence na inihain nina Espinosa at kapwa akusado na si Marcelo L. Adorco dahil maituturing lang na hearsay o sabi-sabi ang mga ebidensya ng prosekusyon.

Gayunman, sinabi ng abogado nitong si Atty. Raymund Palad na kahit naabsuwelto ay hindi pa rin makalalaya si Espinosa.

Ito’y dahil may drug case pang kinahaharap ang kanyang kliyente sa mga korte sa Maynila at Baybay City sa Leyte. Bukod pa aniya ito sa kasong illegal possession of firearms na nakabinbin din sa Maynila.

Noong 2022, binawi ni Espinosa ang akusasyon niya laban kay dating Senator Leila De Lima at iginiit na na-pressure at tinakot lang siya para idiin ang dating senadora sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

Noong 2021, unang ibinasura ng Makati City RTC Branch 64 ang kasong illegal drug trafficking laban kina Espinosa dahilan para payagan sila ni Adorco na maghain ng petisyon sa korte na humihiling na ibasura ang mga kaso laban sa kanila dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. (Betchai Julian)

