Karera Tips Ni Jp Gonzales

June 10 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangas

R01 – 5 Bombay Nights, 3 Treasure Hunting, 4 Kercharmer, 6 Darleb

R02 – 5 Orange Bell/Tell Bell, 7 Prime Billing, 2 Danueis Son/ I Under Oath, 10 Sky Story

R03 – 3 National Treasure /Mettle Strength, 4 Crazy Collin/Winsome Maxine, 12 Spoiled Brat, 11 Auspicious

R04 – 10 Domsat Seven, 3 Chrome Bell, 2 Winner Parade/Boat Buying, 4 Sandigan

R05 – 4 Basket Of Gold/Axis Deviation, 8 Grey Factor/Flair Bottom, 2 See You Tomorrow, 3 Piece Of Cake

R06 – 8 Che Che, 9 You Never Know, 4 Captain Det Det/Limunsudan Falls, 6 Jeng Wers Prada

R07 – 12 Since When, 11 Chef Kat, 6 Kentucky Rain/Etnad, 9 Crown In My Head

R08 – 12 My Dear Magnolia, 5 Kingwash Tipid Ah, 7 Seven Of Diamonds, 10 Kahit Sino Ka Pa

Solo Pick: Domsat Seven

Longshot: My Dear Magnolia