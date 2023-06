Kapag may treatment Kris bawal makeup, kahit lipstick

Nakakuwentuhan namin ang beauty guru na si Bambbi Fuentes.

Nakasama kamakailan ni Bambbi si Kris Aquino sa Beverly Hills, California.

Kuwento ni Bambbi, looking good si Kris at nagkalaman na nga uli.

“Okey si Kris. Tumaba na nga siya,” tsika ni Bambbi.

Nang dalawin ni Bambbi si Kris sa hotel suite nito ay nakita rin niya roon si Mark Leviste na ang tsika nga ay inaming boyfriend na raw ng Queen of All Media.

Naalala ni Bambbi na nakilala na niya noon si Mark sa isang show ni Kris at akala nga raw niya ay sa ‘Pilipinas Game KNB?’ pero mali raw siya.

“Sabi ni Kris, sa ‘Kapamilya: Deal or No Deal’ ko raw nakita si Mark noon. Sabi ko nga, ‘Ang retentive ng memory mo,’ pero talagang ang tagal na, pero naaalala pa ni Kris.

“Natawa na lang ako nang sabihin ni Kris na kaya niya naaalala na nagpunta si Mark doon sa show niya dahil panay raw ang paalala ni Mark. Hahaha,” kuwento pa ni Bambbi.

That day na dumalaw si Bambbi kay Kris ay may test, check-up daw ito sa ospital kaya inayusan niya.

“Pero blinower ko lang si Kris. Ang ganda-ganda ng buhok niya. Ang healthy.

“Pero hanggang blower lang ang puwede. Kapag may test, check-up siya sa ospital, hindi pala puwedeng mag-makeup si Kris. Kahit lipstick lang, hindi puwede!” tsika pa ni Bambbi.

Samantala, pinuri rin ni Bambbi ang generosity ni Kris dahil kahit may sakit na ito ay tumulong pa rin sa kanya nang mamatay ang kanyang nanay.

Si Kris ang nagbigay ng business class ticket ni Bambbi para makapunta kaagad ang beauty guru sa Amerika dahil doon namatay ang nanay nito.

“Si Kris, kahit pa may sakit siya, hindi siya nakakalimot dumamay sa kanyang mga kaibigan. Diyan ko talaga sobrang mapupuri si Kris,” sabi pa ni Bambbi.

In fairness, ang mga kaibigan ni Kris sa Amerika ay nagkukuwento rin na kahit nga may sakit na ang Queen of All Media ay nagugulat pa rin talaga sila dahil bigla na lang daw na may iniaabot na regalo sa kanila ang nanay nina Josh at Bimby.

Bongga!

