Jimmy Butler, Miami Heat dehins isusuko balwarte

GAME 4 ng NBA Finals ngayong araw sa Miami, unang pagkakataon sa series na isang araw lang ang pagitan ng dalawang laro.

Abante ang Denver sa series 2-1, pero walang garantiya na ikakahon na ang titulo.

Mula 1975 hanggang 2005, lahat ng team na lumamang 2-1 sa finals ay nagtuloy sa panalo. Binago ‘yun ng Heat noong 2006 nang biktimahin ang Dallas.

Hawak din ng San Antonio ang ganu’ng lead kontra Miami noong 2013, at Heat kontra Mavericks noong 2011 – silat ang may 2-1 leads.

Nitong huling dalawang taon, lamang ang Phoenix sa Milwaukee at Boston sa Golden State 2-1. Parehong tumukod ang Suns at Celtics.

Tuloy lang sa game plan ang Heat.

“Stay in the saddle, stay the course,” giit ni Kevin Love. “If anybody is capable of it, we are.”

Walang naisagot sina Jimmy Butler, Bam Adebayo, Gabe Vincent sa 30-point triple-double nina Nikola Jokic at Jamal Murray sa 109-94 Game 3 win ng Nuggets. Inari pa ng Denver ang rebounding 58-33.

Manalo ngayong araw at tabla muli ang series. ‘Yun lang ang misyon ng Miami.

“We’re going to come out with a lot more energy,” pakli ni Butler. “We’re going to compete at a high level. We’re going to get one at home.”

(Vladi Eduarte)