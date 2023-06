JC supportive friend: ‘Di dapat niloloko si Andrea

Isa si JC Alcantara sa mahuhusay at versatile na young stars ngayon kaya naman palagi siyang binibigyan ng mga challenging role.

Sa bagong iWantTFC original series na ‘Drag You & Me’ ay isa na namang out of the box character ang ibinigay kay JC.

Ginagampanan niya ang bisexual na si Jason, isang drag queen at may drag name na Shania Lacroix.

Bida sa serye si Andrea Brillantes na gumaganap naman bilang cisgender na si Betty na kilala rin sa kanyang drag name na Valentine Royale.

Ito ang unang proyektong pinagsamahan nina JC at Andrea.

Sa solo media interview ni JC para sa ‘Drag You & Me’, naikuwento ng binata kung paano nagsimula ang friendship nila ni Andrea. Sa una raw ay hindi sila nag-uusap ng young actress, pero nang dumalas na silang magkasama sa taping ay naging friends na sila.

Masaya nga raw ang samahan nila ni Andrea dahil palagi silang nagkakaroon ng deep conversations about family and love life.

Nang tanungin namin si JC kung ano ang mga love advice na naibigay niya kay Andrea, “Huwag mag-overthink,” ang naging sagot ng aktor.

Bilang kaibigan ni Andrea, tinanong din namin siya kung kumusta na ito sa gitna ng balitang break-up ng young actress sa boyfriend na si Ricci Rivero?

“She is better at sobrang ini-enjoy niya lahat,” sey ni JC.

“Sa ganda ni Andrea Brillantes hindi dapat niloloko ‘yon, dapat minamahal kasi alam mo nasa kanya na lahat,” dagdag pa ni JC.

Ang suwerte ni Andrea dahil nandiyan si JC bilang supportive friend sa panahon na may pinagdadaanan siya, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)

