Israel sinuspinde pagkuha sa mga Pinoy caregiver

Suspendido muna ang pagpapadala ng mga Pinoy caregiver sa Israel pero ang kapalit nito ay ang mataas na demand ng nasabing bansa para sa mga Filipino hotel worker.

Sinabi ni Israeli Ambassador Ian Fluss na naka-hold ang pagkuha nila sa mga caregiver habang pinaplantsa nila ng pamahalaang-Pilipinas ang ilang isyu sa bagong labor law.

Gayunman, idiniin ni Fluss na hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga migranteng Pinoy dahil kaila­ngan din nila ng maraming mangagawa sa mga hotel para sa sumisigla nilang turismo.

“We are very much interested in Filipino workers coming to Israel. There’s a lot of appreciation.We hope to sign in the near future an agreement cooperation on tourism,” ani Fluss.

Kasunod ito ng kasunduan ng Israel at Pilipinas na magbukas ng direktang flights para mapabilis ang biyahe ng mga manggagawang Pinoy at turista sa Israel.