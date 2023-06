Imee tamang-duda sa mga Afghan refugee

Hinimok ni Senadora Imee Marcos ang bagong talagang Defense Secretary Gilbert Teodoro at National Security Adviser Eduardo Año na ipaliwanag ang kahilingan ng United States na bigyan ang ilang Afghan ng special immigrant status sa Pilipinas.

Kinukuwestiyon ni Marcos, chair ng Senate Committee on Foreign Relations, kung bakit gusto ng U.S. government ng ampunin ng Pilipinas ang mga Afghan sa halip na sa kanilang bansa o mga bansang mas malapit sa Afghanistan.

Sa Senate Resolution 651 na inihain ni Marcos noong Huwebes, nais nitong alamin ang totoong intensyon ng hirit ng US dahil wala namang datos ang naisapubliko sa status ng Afghan bilang lehitimong refugee o empleyado ng U.S. government o American companies.

“During the past year, security and espionage threats have substantially increased because of the sharp escalation in tension between rival superpowers,” ani Marcos. (Dindo Matining)

See Related Stories:

Imee Marcos papakalkal taas-presyo ng sibuyas

P20 per kilong bigas malabo pa — Imee

Chiz, Imee hinay-hinay sa RCEP