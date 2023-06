Huwag tayong paladesisyon!

Sa lahat ng labanan, kailangang marunong tayong tumanggap ng pagkatalo.

Ito ang maipapayo natin sa ilang Makatizens na hanggang ngayo’y ayaw pang bumitiw sa usapin ng pinaglabanang teritoryo bagama’t may pinal nang desisyon ang Korte Suprema.

Ang pagmamay-ari ng Fort Bonifacio Military Reservation kung saan naroon ang Bonifacio Global City (BGC) at siyam na barangay ay idinaan sa maayos na usapin sa korte hanggang sa magpasya ang Korte Suprema na ito ay pag-aari ng Taguig at hindi Makati.

Noong September 2022, nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema na ang pinag-aagawang teritoryo ay kumpirmadong pag-aari ng Taguig. Ang desisyon ay “with finality.”

Para tuloy relasyong ipinipilit dahil merong hindi maka-move on. At ang isang tapos na ay pilit binubuksan kahit ito’y sarado na.

May pa-fake news pa ngayon dahil kumalat sa Facebook ang isang post na kausap daw ng mayor ng Makati ang Pangulo, ang First Lady at ang Punong Mahistrado. Eh ‘di wow!

And wait there’s more, mismong si Makati Mayor Abby Binay na ang nagsabi sa isang video na nakatanggap ang Makati City Legal Office ng liham na nagpapatawag ng hearing sa usaping nabanggit ang Supreme Court (SC). May ilalaban pa daw sila sa usapin.

Ito ay sa kabila ng katotohanang ang third division ng SC ay nag-isyu na ng “Entry of Judgment” sa kaso na nangangahulugang ang kanilang inilabas na desisyon ay “final and executory.”

Hinihirit ng Makati sa mga mahistrado na itaas ang dispute sa lebel ng Supreme Court en banc para daw marebisa ng 15 mahistrado ng katataas-taasang hukuman ang ipinalabas na kautusan ng kanilang third division.

Nagulat ang Taguig dahil wala silang natanggap na sulat o anumang pasabi mula sa SC na mabubuksan muli ang usapin at magkakaroon ng oral arguments.

Nagsalita rin si SC Spokesperson Brian Keith Hosaka na wala silang impormasyon tungkol sa hearing sa territorial dispute ng Makati at Taguig. Wala raw silang alam sa anumang iskedyul ng hearing na ito.

“I have no information about this. The SC-PIO (Public Information Office) will immediately post any notices on the SC website and official Twitter account should we receive any,” ani Hosaka.

Maraming nalerkey sa kaganapang ito. Ano ito fake news? Dapat na bang patulan ang mga fake news?

Sa mga promotor ng mali-maling balitang ito, huwag po tayong nang-aano. Meron tayong sinusunod na rule of law, huwag tayong gumawa ng sarili nating batas para lamang ipilit ang gusto natin.

Nagdesisyon na ang SC at ito’y with finality. Wala naman sa kamay ng Makati ang pagpapasya, wala rin sa kamay ng Taguig. Ito’y po’y nasa SC kaya igalang natin ang kanilang pasya. Tinapos na po ng mga mahistrado ang usapin, huwag na tayong humirit pa.

Sabi nga sa nauusong lingguwahe ng mga netizen ngayon: huwag po tayong maging bida-bida. Huwag tayong paladesisyon!