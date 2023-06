Higit 1,300 pulis ikakalat sa selebrasyon ng Independence Day

Nasa 1,363 miyembro ng Manila Police District (MPD) ang ikakalat sa lungsod para tiyakin ang seguridad sa ika-125 taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaaan ng Pilipinas.

Ayon kay MPD Director Police Brig. Gen. Andre Dizon, mahigpit na seguridad ang ilalatag sa paligid ng Rizal Park at Quirino Granstand kung saan isasagawa ang mga programa para sa nasabing okasyon na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Aniya, inaasahan na nila ang mga kilos-protesta sa iba’t-ibang bahagi ng siyudad kaya pinaghandaan na rin nila ito.

Samantala, sinabi ni Dizon na papayagan naman ang mga demonstrador sa kanilang mga kilos-protesta pero isasagawa lang ito sa mga nakatakdang freedom park.

“Ngayon pa lang ay magkaintindihan na po tayo, sumunod po kayo sa batas para wala tayong maging problema. Sundin n’yo ang oras at lugar sa inyong kilos-protesta, huwag po kayong maninira ng pampubliko o pribado mang istraktura at huwag po kayong maging sagabal sa daloy ng trapiko. Sumunod lang po tayo sa tama at wala tayong magiging problema,” ani Dizon.