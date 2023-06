Grandmaster Eugene Torre magpapasiklab sa Ozamis

TUTULAK ng piyesa si Asia’s first grandmaster Eugene Torre sa isang chess exhibition na gaganapin sa City Auditorium, Ozamis City, Misamis Occidental sa susunod na buwan.

Ayon kay National Chess Federation of the Philippines (NCFP) Board of Director Engr. Rey C. Urbiztondo, tutungo si 71-year-old Torre sa Ozamis City sa Hulyo 8 para maglaro ng simul chess kontra piling mga estudyante at residente ng Misamis Occidental sa pagdiriwang ng 75th Charter Anniversary ng Ozamis na suportado ni Gov. Atty. Henry S. Oaminal, Sr.

Pakay din ng nasabing event na makakita ng mahuhusay na student-player at woodpusher na taga-Ozamis City.

Nakaraang taon ay iniluklok si Torre bilang World Chess Hall of Fame ng World Chess Federation (FIDE).

Kikilatisin ni Torre ang mga pambatong woodpusher sa Misamis Oriental, pangalawang bisita na niya sa lugar, una noong 2005.

Maliban sa nasabing event, magkakaroon din ng 2-day chess tournament na ‘Asenso Misamis Occidental National Open Chess’.

Kukubra ang Open category champion ng P30,000, habang P20,000, P15,000, P10,000, P5,000 at P2,000 ang second hanggang sixth place, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)