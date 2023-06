DOE isinusulong paspasang pagpasada ng EV sa bansa

Hangad ng Department of Energy (DOE) ang mas mabilis na paglipat ng mga Pilipino sa paggamit ng electric vehicles (EVs) sa bansa upang mabawasan ang pagdepende nito sa fossil fuel.

“The shift to EVs is expected to reduce the country’s dependence on imported fuel and to promote cleaner and energy-efficient transport technologies,” sabi ng DOE sa isang pahayag.

Ayon sa DOE, balak ng ahensiya na paabutin sa 2,454,200 ang mga EV sa bansa na binubuo ng mga kotse, tricycle, motorsiklo, at iba pa. Ito’y upang makatulong sa kalikasan at makabuo ng bagong industriya sa pagsapit ng 2028.

Sumusuporta rin ang pahayag ng ahensiya sa layunin ng Electric Vehicle Industry (EVIDA) na makabuo ng ‘enabling environment’ sa pagbuo ng industriya ng EVs sa bansa.

Upang makatulong sa pagpapakilala ng mga EV sa Pilipinas, iba’t ibang klase ng EV ang nabigyan ng tax break sa ilalim ng Executive Order No. 12 series of 2023.

Subalit sa ilalim ng EO, hindi kasama ang mga e-motorcycle, kung kaya umani ito ng iba’t ibang puna mula sa mga prominenteng personalidad sa industriya ng EV dahil hawak ng mga motorsiklo ang kalakhan ng bilang ng mga motorista sa bansa.

Ayon kay Philippine Business for Environmental Stewardship Secretary General Felix Jose Vitangcol, dapat na marepaso ang EO upang makatulong sa mga Pilipino sa pagtangkilik ng mga green technology sa gitna ng tumataas na presyo ng gasolina.

“Only more affluent Filipinos – indeed a limited segment of the population – can afford to buy four-wheel vehicles and hence enjoy these incentives… This is why the government must make these tax incentives more inclusive,” ani Vitangcol.

Ang EO12 ay maaaring i-rebyu at magkaroon ng posibleng rebisyon sa Pebrero 2024.

Meta: Itinulak ng DOE ang mas mabilis na paglipat ng mga Pinoy sa paggamit ng electric vehicles (EVs) sa bansa.