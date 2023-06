Diego umamin agad sa pagiging tatay

Dito sa Abante unang nabasa ang tungkol sa balitang tatay na si Diego Loyzaga.

Scoop nga natin ang tungkol doon, pero nilinaw naman namin na hindi talaga inililihim ni Diego ang pagkakaroon niya ng anak.

Actually, kahit sa kanyang VAA (Viva Artists Agency) family ay inamin ni Diego ang tungkol doon kaya nga nauunawaan nila na bumalik kaagad ng Australia ang aktor pagkatapos nitong mag-pictorial, video shoot para sa ‘Will You Be My Ex?’ movie nila ni Julia Barretto.

Sabi pa ng isang malapit kay Diego, “Hindi naman naka-package sa isang love team si Diego, kaya okey lang ‘yan. Hindi naman makakaapekto sa career niya kahit may anak na siya, eh.

“Saka magaling na aktor si Diego, so kahit tatay na siya, may career pa rin siya!”

Actually, positive nga ang feedback sa pag-amin ni Diego na isa na siyang tatay.

At uulitin namin, ayon na rin sa aming mga source, wala talagang balak si Diego na ilihim ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak.

Samantala, sa June 21 na ipapalabas sa mga sinehan ang Viva movie ni Diego na ‘Will You Be My Ex?’ with Julia.

‘Yun na! (Jun Lalin)

