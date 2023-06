Darren puwedeng talk show host

‘Total package’, ‘yan ang deskripsyon ng mga panatiko ni Darren Espanto sa ipinakita nitong galing sa interview na ginawa nito sa Hollywood director ng Pixar animated film na ‘Elemental’ na si Peter Sohn.

Ipinasilip ni Darren sa kanyang Instagram ang video clip ng ilang bahagi ng panayam niya sa direktor na nagpapakita muna ng kanyang pagtatanong.

Mapapanood ang pagiging kalmado, candid ni Darren sa pagbato ng mga tanong sa direktor na siyang naging basehan para purihin siya ng mga netizen kahit hindi pa nila napapanood ang buong interview.

Narehistro rin sa clip ang kaguwapuhan ng ‘ASAP Natin ‘To’ singer na pang-world class ang dating ng kanyang look.

Mababasa sa comment ng mga fan ang paghanga nila sa kakayahan ni Darren na sinasabing isa pala itong ‘well rounded’ celebrity at puwedeng din maging isang talk show host, ha!

@iam_marianne.23, “Total package ka talaga! I love how you handle this interview with confidence! Napaka-smart!! Great job Darren!”

@eckachuchie, “Power! Bagay sayo Darren maging interviewer.”

@dyhanne.24, “As a handsome and charming host! Job well done D! You did great! SO PROUD OF YOU!”

Ang interview ni Darren ay para sa promo ng ‘Elemental’ dito sa Pilipinas at mapapanood sa website at social media account ng Pixar.

Well, mayroon nang hahalili sa trono ni Martin Nievera bilang host-singer sa katauhan ni Darren. At siguradong next in line na ang young singer sa mga beauty pageant dahil puwede na itong kuning host at mag-serenade din ng mga kandidata. (Rey Pumaloy)

