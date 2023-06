Bilang ng mga tambay sa ‘Pinas bumagsak

Bumaba ang unemployment rate sa 4.5% nitong Abril sapagkat dumami ang nagkatrabaho at nabawasan ang dami ng mga Pinoy na walang trabaho.

Sabi ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, 48.06 milyong katao ang may trabaho o negosyo nitong Abril samantalang 2.26 milyon naman ang walang trabaho.

Aniya, nadagdagan ang trabaho sa wholesale and retail trade kasama na ang repair ng motor vehicles at motorcycles nitong Abril 2023 kumpara noong Abril 2022 at nadagdagan din ang mga trabaho sa accommodation and food service kasama na ang mga karinderya, administrative and support service, transportation and storage, at other services tulad ng spa. Kumpara sa nakaraang taon, nabawasan naman ang trabaho sa agriculture and forestry, manufacturing at construction.

Dumami ang mga trabaho sa construction kung ikukumpara sa nitong Ene¬ro 2023. Dumami rin ang trabaho sa wholesale and retail trade at repair ng mga sasakyan, human health and social work, other services, at education samantalang nabawasan naman ang trabaho sa manufacturing, information and communication, at transportation and storage. (Eileen Mencias)

