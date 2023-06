BBM ibibida mga natupad sa SONA

Iuulat ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ang mga katuparan ng binanggit nito sa kanyang unang SONA.

Sinabi ng Pangulo na sasabihin niya sa publiko kung natupad ba at nagkaroon ng resulta ang mga mahahalagang bagay na binanggit at ipinangako para sa sambayanan.

Kumpiyansa ang Presidente na mayroon itong maipapakitang resulta sa publiko kaya ito aniya ang magiging laman ng kanyang SONA sa Hulyo.

“The things that I have mentioned in the first SONA, we will have a look and see ano na ang mga nangyari doon sa ating mga pinag-usapan nu’ng unang SONA,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)