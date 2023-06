TikToker Regine Bernardo dating mahirap, matagumpay ngayon

Tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon ang kwento ng isang Tiktoker na sumugal sa buhay upang makamit ang tagumpay. Kaya naman kilalanin natin si Regine Bernardo, kilalang-kilala sa probinsiya ng Pampanga. Yes! Correct! Tubong Angeles City Pampanga ang 35 years old na transpinay na si Regine nagtapos ng high school sa Francisco G. Nepomuceno Memorial High School. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa hirap ng buhay ay hindi na nagawang makatuntong ng kolehiyo ni Regine.

Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ni Regine dahil papunta palang tayo sa exciting part and speaking of hirap sa buhay, nang makatapos ito ng highs chool ay napilitan na si Regine na maghanap-buhay. Pumasok siya sa isang salon bilang isang helper in short lahat ng mga pwedeng iutos sa kaniya ay obligado niya itong gawin gaya ng paglilinis, shampoo girl at magbantay ng kanilang shop.

Alam niyo ba na tumagal lang naman si Regine sa kaniyang dating boss ng mahigit 17 years (Ohh diba! Kaloka! Kaya niyo yorn?) Kwento sakin ni Regine na gustong-gusto talaga niya makapag- aral ng college pero nga dahil salat sa pera tumayo na itong breadwinner ng kaniyang pamilya at mas inuna niyang matulungan ang mga ito kaysa sa kaniyang pansariling kapakanan.

Dagdag pa sa chika sa akin ni Regine bago siya namasukan sa isang salon ay nagtinda siya ng kung ano-ano para lamang may maipambaon noong siya ay high school pa lamang.

“Actually muntik pa ako ‘di makatapos ng High school kasi nga lack of budget kaya nagpursige talaga ako pag-aralin ‘yung sarili ko. ‘Yung tita ko kasi gumagawa ng mga polvoron, yema, mani at cornick kaya nagtitinda ako ng ganun para may baon ako. Imagine Pandan to Angeles nilalakad ko lang kaya nag pursige talaga ako,” malungkot na kwento ni Regine.

Maraming natutunan si Regine sa kaniyang pinagdaanan sa buhay at malaki rin ang pagtanaw niya ng utang na loob sa kaniyang Boss na si Mama Trixie dahil hindi ito naging madamot sa kaniya pagdating sa mga dapat nitong matutunan lalo na sa karerang pinili ni Regine.

Kaya naman napakahirap para kay Regine ang magpaalam na siya ay aalis na sa salon na kaniyang pinapasukan upang magsolo o mag tayo ng kaniyang sariling salon na sa kaniya na mismo naka pangalan.

“Birthday ng boss ko kumain kami sa labas then dun na ako nagkalakas ng loob na sabihin sa kaniya at magpaalam na magsasarili na ko. Ito kasing pwesto ko ngayon salon dati to tapos binenta siya dahil sa pandemic medyo naapektuhan din sila. Ang ganda ng pwesto kaya nagsabi na ko sa boss ko na mag sosolo na ko, nakita ko sa facial reaction niya yung lungkot pero dalawang kamay niya kong pinakawalan at sabi niya sige nak go! It’s your time to shine,”pahayag ni Regine.

Dagdag pa ni Regine walang naging alitan sa kanila ng kaniyang dating nanay-nanayan dahil hanggang ngayon ay may maganda pa rin silang samahan. Nagbabahagi sila sa isa’t-isa ng kanilang mga idea lalo na pagdating sa kanilang negosyo.

Habang humahaba naman ang aming chikahan inusisa ko na ito kung paano siya kumuha ng puhunan upang maitayo niya ang ‘Regine Bernardino Beauty Salon’ at kwento niya hindi siya nabigatan sa kaniyang pagsisimula dahil pumayag ang dating may ari ng salon na hulugan ito ni Regine na ngayon ay fully paid na niya (Ohh! Diba! Bongga! beke namen Madam Charr! LOL!).

Hindi naman nabigo si Regine sa kaniyang pagsugal dahil naging magganda ang takbo ng kaniyang negosyo. Kwento pa niya malaki ang naitulong ng social media sa kaniya dahil bukod sa pag- aalaga ng mga buhok mahilig din magbigay ng honest review si Regine na kaniya naman bina-vlog.

Speaking of social media instant sikat nga si Regine lalo na sa Pampanga, hindi lang yan dahil dinadayo na rin siya ng mga taga Maynila at mga karatig probinsiya dahil ‘yan sa mga napapanood ng mga netizen na magagandang resulta na kaniyang nagagawa sa kaniyang mga kliyente.

“Hindi ko enexpect na sisikat ako dito sa Angeles, Pampanga kaya napakasaya pero despite of that hindi naman puro saya, ang dami din negatibong comments mga basher yung gusto mo lang makapagbigay saya at tumulong sa mga aspiring hair dresser kinukwestiyon pa nila. Nung una nilalabanan ko pa sila pero na realize ko yung mga basher pala sila rin magpapasikat sakin so hinayaan ko na lang,”masayang pahayag ni Regine.

Nang akin naman tanungin kung pumapag-ibig ba si Madam Regine ayon sa kaniya single siya at wala pa sa isip niya ang mag jowa sa ngayon dahil priority niya ang business at mag-focus muna sa kaniyang sarili.

Bukod sa kaniyang sariling salon isa siya sa mga distributor sa Pampanga ng Luxliss Philippines gaya ng mga skin essentials at UV care products di lang yan dahil distributor din siya ng ULady Kerastar, talagang hindi na mapigilan si Regine sa pag- asenso dahil ibat-ibang negosyo na ang kaniyang pinapasok.

Bago naman magtapos ang aming chikahan sinamantala ko na ang pagkakataon na tanungin si Regine kung ano-ano na nga ba ang mga naipundar niya sa ngayon at aniya:

“ Sayo ko lang sasabihin to pero sa sa unang taon ng business ko unang naipundar ko nakabili ako ng 2nd hand na sasakyan, then nung magdadalawang taon na yung negosyo bumili naman ako ng bahay tapos ‘di pa natatapos yung ikalawang taon dahil alam niyo naman ang mga 2nd hand na sasakyan sirain na yan kaya bumili na ko ng brand new car.” Sanaol na lang talaga congrats Madam! nakaka proud!.

“Sa mga nagsisimula pa lamang na i-establish ang kanilang career . Huwag matakot sumubok kasi kung ‘di mo susubukan ‘di mo malalaman kasi ang buhay natin parang sugal ‘yan kung susugal ka na rin lang dun ka na sa alam mong mananalo ka pero bago mo ma-achieve yung tagumpay dadaan ka pa rin talaga sa pagsubok. Pero para sa mga kabataan tapusin pa rin nila ang pag- aaral,” mensahe pa rin ni Regine.