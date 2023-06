Tambalang malupit! Nikola Jokic, Jamal Murray kapwa kumana ng triple ‘D’

PARANG anino ni Nikola Jokic si Jamal Murray sa Game 3 ng NBA Finals nitong Miyerkoles sa Miami.

Nag-deliver ng triple-double ang dalawa at itinakbo ng Denver Nuggets ang 109-94 win laban sa Heat tungo sa 2-1 lead sa series.

Ngayon lang nangyari sa NBA history na naglista ng triple-dub ang dalawang magkakampi – sa regular season, playoffs o Finals.

“By far, their greatest performance as a duo in their seven years together,” ani Nuggets coach Michael Malone sa kanyang super tandem.

Nagsalansan si Jokic ng 32 points, 21 rebounds, 10 assists, sinegundahan ni Murray ng 34-10-10. May 2 blocks si Jokic, 1 steal kay Murray.

Mula sa field ay 12/21 si Jokic, 12/22 si Murray at pareho silang 7 of 8 sa free throws. Naka-tatlong tres si Murray, isa kay Jokic.

May 15 markers pa off the bench si Christian Braun, 11-10-5 kay Aaron Gordon.

Kumalas sa middle quarters ang Nuggets, mula 53-48 lead sa break ay inilayo sa 82-68 pagkatapos ng three.

Sa siyam na puntos na lang nakalapit ang Miami.

Sa sariling home court ay inalat sa 34 of 92 overall shooting ang Heat bagama’t nakaungos sa labas ng arc – 11 for 35 kumpara sa 5/18 lang ng Denver na bumawi sa 41 of 80 field goal shooting.

Naka-28 points si Jimmy Butler pero nangailangan ng 24 na tira. Umayuda ng 22 points, 17 rebounds si Bam Adebayo, 10 markers kay Caleb Martin bilang reserve.

Iho-host muli ng Miami ang Game 4 sa Sabado (araw sa Manila).

(Vladi Eduarte)