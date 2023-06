SC kinontra oral argument sa Makati, Taguig agawan ng teritoryo

Nilinaw ni Supreme Court Spokesman Atty Brian Keith Hosaka na walang kautusan ang Korte Suprema na nagtatakda ng oral argument para sa territorial dispute sa pagitan ng Taguig at Makati City na nagkaroon na ng final and executory decision kung saan itinakda na ang pinag-aagawang Bonfacio Global City(BGC) at 9 pang barangay ay nasa legal na hurisdiksyon ng Taguig City.

Ayon kay SC Spokesman Atty Brian Keith Hosaka wala syang alam na ganitong ipinalabas na kautusan.

“I have no information about an oral argument being set regarding this case,”nakasaad sa text message na ipinadala ni Hosaka sa mga mamamahayag.

Kung mayroon man aniyang ganitong kautusan ay ipalalabas sa website at social media account ng Kataas-Taasang Hukuman.

Ang paglilinaw ni Hosaka ay bilang reaksyon sa pahayag ni Makati City Mayor Abby Binay na nakatanggap ang kanilang Legal Office ng dokumento na nagtatakda ng oral argument para sa territorial dispute.

“As far as the document that we received, they actually even set it for hearing, that means it’s not yet final. Kasi sa Omnibus Motion namin wala pang aksyon so as far the city is concerned there is still pending motion,”pahayag ni Binay.

Dugtong pa ng alkalde na oral argument ang itinakda ng SC alinsunud sa natanggap nilang dokumento.

“Oral arguments ito kasi part of our motion is to go before the en banc and have oral argument. This is very important issue that would affect 200,000 residents” paliwanag pa ni Binay.

Samantala sa panig ng Taguig City sinabi nito na walang ganitong dokumento silang natatanggap.

Taliwas ang pahayag ni Binay sa resolusyon na ipinalabas ng Korte Suprema noong Abril na nagsasabi na ibinasura na ang Omnibus Motion ng Makati City na humihiling na iakyat ang territorial dispute case sa SC en banc at magkaroon ng oral argument sa kaso.

Una nang ipinaliwanag ni Hosaka na pinal na ang ipinalabas na desisyon ng SC hinggil sa Makati-Taguig territorial dispute at kasamang ibinasura ang mosyon na humihiling na magtakda ng oral arguments.

“SC has shut down all efforts of Makati City to revive the land dispute as the Resolution ordered to no longer entertain pleadings, letters, motion or any other communication regarding the case. The ruling also enjoined Makati from exercising jurisdiction over, making improvements on or treating as part of its territory the area comprising Fort Bonifacio” nauna nang paliwanag ni Hosaka ukol sa naging desisyon ng SC.

Sa pagresolba sa territorial dispute ay mas pinaniwalaan at binigyang bigat ng mga mahistrado ang mga ebidensya at argumento na naiharap ng Taguig.