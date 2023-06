Sara kinonsensiya sa pangako kay PBBM

Umapela si House Committee on Public Order and Safety chairperson at Santa Rosa City Rep. Dan Fernandez kay Vice President Sara Duterte na sumama kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at totohanin ang panawagan nitong unity.

Sinabi ni Fernandez na siya at ang mga miyembro ng Kamara ay kasama ni Duterte na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos.

“This all-out support for our president, however, can be better fleshed out if it is devoid of political bickerings. We appeal to Vice President Inday Sara, who ran and won on a platform espousing unity, to join the President in translating this call for unity into action,” sabi ni Fernandez.

Ayon kay Fernandez, kamakailan ay sinabi ni Duterte na nais nitong magpatuloy ang pagkakaisa at mapalakas ang mga Pilipino lalo na ang mga lugmok sa kahirapan.

“We can achieve these goals, which we all want for our people, if we do away with political bickering. We should instead work together and keep a laser focus on what needs to be done to ensure a vibrant and prosperous future for all Filipinos,” dagdag pa ni Fernandez.

Sa isang event, sinabi ni Duterte na sinadya nitong hindi banggitin ang middle initial ni Marcos na R o Romualdez na apelyido ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Si Duterte ay nagbitiw sa Lakas-Christian Muslim Democrats na pinamumunuan ni Romualdez matapos na i-demote ng Kamara ang kaalyado nitong si dating Pangulo at incumbent Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo. Mula sa pagiging senior deputy speaker si Arroyo ay ibinaba sa Deputy Speaker.

(Billy Begas)