Ryan, Juday sumibat pa-Japan

Kung hindi pa nagkaroon ng isyu sa pagitan ng TVJ at TAPE Inc, na siyang dahilan para kumalas sa nasabing production company ang hosts ng show, matatagalan pa siguro bago muling makapagbakasyon ang pamilya ni Judy Ann Santos.

Ipinoste ni Juday sa kanyang Instagram ang excitement na makapag-relax sa Japan, sa gitna ng samu’t saring kontrobersiya sa ‘EB’, kunsaan isa sa mga host ang mister niyang si Ryan Agoncillo.

Sa video reel ni Juday sa kanyang Instagram, mapapanood ang paglipad nila patungong Japan, pati na rin mga larawang nagpapakitang dumating na sila sa Osaka.

Sey ni Juday, ito ang unang bakasyon nila abroad simula nang pumutok ang pandemya.

“Our first trip ever! Day 1 #osaka we have been talking about going to Osaka, ever since the pandemic happened…finally!! Nakaalis kami!!! Woot woot! @ryanagoncillo.”

Tamang-tama ang bonding na ito ng pamilya ni Juday dahil after ay sasalang na uli si Ryan sa pagho-host ng noontime show sa bagong bahay o network ng TVJ, at ito nga ay ang TV5.

At least nakapagpahinga at fully recharged na si Ryan, ha! (Rey Pumaloy)

