Rubilem Amit sasargo sa World 9-Ball China Open

Matapos hindi makasungkit ng medalya sa katatapos na 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia, nakatutok naman ngayon ang Filipina cue artist at three-time World Pool champion na si Rubilen Amit sa dalawang malalaking torneo simula sa Setyembre.

Sasargo si Amit, 10-time SEA Games gold medalist, sa 2023 WPA World 9-Ball China Open na itinakda sa Setyembre 3-10 sa Shanghai kung saan dati siyang nanalo ng silver medal noong 2019.

“Excited ako about it. The last time I played there [China Open] I was 2nd place in 2019. It was the last time also na nagkaroon ng China Open because siyempre nag-pandemic, nagsarado lahat.”

Ibinahagi din ng multi-titled cue artist na maaaring hindi nila maipagtanggol ang kanilang korona sa World Team’s Championships sa Austria dahil salungat ito sa kanyang tungkulin sa pambansang koponan para sa 6th Asian Indoor and Martial Arts Games na nakatakda sa Nobyembre 7 hanggang 26 sa Bangkok at Chonburi Province, Thailand.

“Right now, I’ve chosen to take a different approach especially I’m quite older now so ang focus ko talaga is iyung therapy sa likod ko, strength and conditioning, sports vision, mental training. Kasi kailangan holistic din talaga.”

Sa 2017 edition ng AIMAG na ginanap sa Ashgabat, Turkmenistan ay nanalo si Amit ng silver medal sa Women’s 10-Ball singles. (Lito Oredo)

