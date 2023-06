ROS nabuhay sa solidong depensa ni Gabe Norwood

Mga laro Biyernes: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Blackwater vs NorthPort

7:30 pm – Phoenix vs NLEX

BIGLANG nanlamig ang opensa, sumandal ang Rain or Shine sa depensa ni veteran Gabe Norwood sa dulo para ipreserba ang 100-98 panalo kontra San Miguel Beer sa PBA On Tour nitong Miyerkoles.

Niluwa ng rim ng Ynares Sports Arena sa Pasig ang huling apat na tira ng Elasto Painters bago ibinaon ni Allyn Bulanadi ang 3 – final basket sa 8-0 rally ng Beermen para dumikit 100-98.

Umatake si Terrence Romeo pero pinayungan ni Norwood. Sablay din ang dalawang free throws ni Anton Asistio sa kabila, malayo na sa target ang tres ni Bulanadi sa buzzer.

Pinangunahan ng 17 points ni Jhonard Clarino ang balanseng scoring ng Painters, nanatiling unbeaten sa tatlong laro. May 14 points si Gian Mamuyac off the bench, 12 points, 10 rebounds si Santi Santillan.

May 5 markers si Mac Belo sa unang laro sa bagong team, si Norwood lang ang hindi umiskor sa 12 players ng RoS na lumayo hanggang 24.

Pasabog ng 31 si Bulanadi, tumapos si Romeo ng 25 pero napigil sa 2-2 ang Beer.

Samantala, unti-unti nang napipiga ni NorthPort coach Bonnie Tan si Joshua Munzon, nakita ‘yun sa sorpresang 99-90 win laban sa TNT noong Biyernes.

Muling aasa si Tan kay Munzon, kasama sina Paul Zamar, MJ Ayaay, JM Calma at veteran Arwind Santos sa balik ng Batang Pier laban sa Blackwater sa second game ng PBA On Tour sa Ynares Arena sa Pasig ngayon.

(Vladi Eduarte)