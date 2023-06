Patricia, Rob super proud: Robert Walcher waging Mr. Teen International

Hindi nakapagtataka na nanalo ang pambato ng Pilipinas na si Robert Douglas Walcher IV ng Mr. Teen International sa Thailand. Eh, kasi naman, sa itsura pa lang, sa katawan, na sa edad na 16 ay may abs na, at siyempre sa husay sumagot, super deserving talaga niya ang titulo.

Super proud nga ang mga magulang niyang sina Patricia Javier at Dr. Rob Walcher, na aligaga, todo asikaso sa ginanap na thanksgiving and victory party sa Windmills & Rainforest (Sct. Borromeo QC) ng bagets.

Inalay nga niya ang panalo sa kanyang pamilya, at sa mga Pinoy, na sumuporta raw sa kanya.

“I’m very blessed and thankful for that!” sabi pa niya.

Ano ba ang gusto niyang matutunan sa kanya ng mga kapwa niya teenager?

“Just being kind and helpful to one another,” sagot niya.

Anyway, marami raw siyang ‘minana’ sa kanyang mga magulang pagdating sa ugali.

“With my Mom, I believe I took her generosity, because whenever I go abroad, I always love to give my friends, my family ah, gifts.

“And for my Dad, I would say mentality. My Dad has, I would say, has the strongest mentality, because he always do his best to everything he does.

“I feel like I’m a very dedicated person like my father,” chika ni Robert, na mahilig din sa music, lalo na sa pagtugtog ng gitara at piano.

‘Yun nga, handa namang mag-showbiz si Robert, at hindi naman mailalayo ‘yon sa kanya, dahil ang nanay nga niya ay artista.

Sayang lang at wala pa raw siyang kilalang mga artista sa Pilipinas, kaya hindi niya masabi kung sino ang gusto niyang makatrabaho o maging ka-love team.

Wala pa raw siyang dyowa, pero allowed naman daw siya, o pinayagan naman siya ng mga magulang niya.

“If she’s a good girl,” sabi ni Robert.

Nakakaaliw nga si Patricia na punong abala at ramdam na ramdam mo nga ang pagiging stage mother, ha! Panay ang ayos niya sa anak, panay ang bulong ng mga dapat sabihin, at higit sa lahat, panay ang video niya ng mga ginagawa nito sa presscon, lalo na sa mga interview.

Pero chika niya, noong nasa Thailand daw siya, grabe ang kaba niya, lalo na noong hindi pa tinatawag ang anak bilang winner.

“Pero sobrang proud ako sa kanya, kasi dala-dala niya ang Pilipinas. At first, ayaw talaga niyang sumali. But when I explained to him na parang Olympics din ito, pumayag na rin.

“Lalaki kasi siya, na pag sinabing pageant, akala pang-babae agad. Pero noong kasali na siya, nag-enjoy na siya. Competitive rin kasi ang anak ko,” sambit pa ni Patricia.

Anyway, ayon kay Patricia, kailangan lang mag-aral ng Tagalog ang anak niya, bago mag-showbiz.

“Nakakaintindi, nakakapagsalita, pero konti lang. So, bago siya mag-showbiz, ‘yun muna ang uunahin namin, na mag-aral talaga siya. Nakikita ko naman meron siyang acting ability,” sabi na ang ni Patricia. (Dondon Sermino)