Pasay PNP duda sa nang-ambus kay DPWH lawyer Melendez

Duda ang Pasay City Police Station na ang maka-kaliwang grupong ‘Partisano-Armadong Operatiba ng Marxista-Leninista ng Pilipinas (Partisano) ang nasa likod ng pananam­bang sa opisyal­ ng Department of Public Works and Highways (DPWH) noong Lunes.

Ayon kay Pasay City Police chief Col. Froilan Uy, posibleng kinaladkad lang ng totoong utak ng krimen ang militanteng grupo para iligaw ang kanilang imbestigasyon.

Sa kasalukuyan ay kritikal pa rin sa intensive care unit ng isang ospital sa lungsod si Atty. Maria Rochelle Melliza Melendez, 53-anyos, may-asawa at officer-in-charge ng Right of Way and Legal Division ng DPWH-National Capital Region (NCR) kahit natanggal na ang bala sa ulo at braso nito

Samantala, ligtas na ang driver nito na si Deo Decena, 42-anyos at taga-Tala, Caloocan City.

Dagdag ni Uy, ipinakuha na niya ang mga kuha ng CCTV sa lugar may pitong araw bago nangyari ang krimen sa posibilidad na nahagip ng mga surveillance camera ang mga suspek habang mino-monitor ang galaw ng biktima.

Nangyari ang krimen sa kahabaan ng Fortuna St., sa Barangay 21, Pasay City habang patungo ang mga biktima sa FB Harrison St. lulan ng puting Toyota Hilux bandang alas-7:56 nang umaga.

“Bantay nila ang galaw ng victim mula sa bahay nito kaya posibleng makakuha tayo ng lead sa mga kuha sa CCTV,” ayon kay Uy.