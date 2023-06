NCCA, NHCP sinilip nasunog na Manila Central Post Office

Sinuri kahapon ng mga tauhan ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA), National Historical Commission of the Philippines (NHCP), Philippine Postal Corporation (PHLPost) kasama ang ilang inhinyero at arkitekto ang nasunog na Manila Central Post Office.

Sentro ng inspeksyon ng grupo ang basement ng gusali kung saan nag-umpisa ang apoy mula sa mga nakaim­bak ditong baterya ng mga sasakyan. Pag-aaralan ng grupo kung ano ang dapat gawin o kung maaari pang pakinabangan ang gusali.

Sinuri rin ang harap at likod ng makasaysayang istraktura para sa plano sa ilalatag na rehabilitasyon ng central post office.

Nauna nang sinabi ni Manila City engineer na nasa NHCP ang desisyon kung gigibain o kukumpunihin ang gusaling nasunog noong Mayo 26.