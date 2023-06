Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson kampeon sa ICTSI Valley Golf Challenge

MATATAG na sinara ni Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson ang tirada sa 71 upang ipagpag ang mga karibal gaya nang segundang si Daniella Uy at salagin ang late rally ni amateur Lois Kaye Go upang kopoin ang korona ng ICTSI Valley Golf Challenge Huwebes ng hapon sa Antipolo.

Ang pamatay niyang 69 sa inantala ng masungit na panahon noong Miyerkoles ang nagkaloob sa kanya ng one-stroke lead kina Uy at Korean amateur Min Seong Kim tungo sa pagtaas ng pangalawang Ladies Philippine Golf Tour trophy sa likod ng 54-hole total 219.

Si Singson din ang kumopo ng low amateur pero napunta kay Uy ang top purse P90K sa 73-222 at kay Sarah Ababa (69) ang P64,500 sa pagtabla kay Go (71) sa tersera sa 223 sa tatlong araw na torneong nagsilbing Leg 6 ng 11th LPGT 2023.

“Since I was leading most of the way, I just played it steady and told myself, ‘if it’s for me, it’s for me,’” salaysay ni Singson, na sinorpresa sina pros Harmie Nicole Constantino at absentees Chanelle Avaricio at Sunshine Baraquiel para sa pambihirang unang panalo sa Splendido Taal noong isang taon.

(Ramil Cruz)