Magdyowa na? Heaven, Marco todo lambingan sa MOA

Ayaw ring pakabog ng mga fan nina Heaven Peralejo, Marco Gallo, ha!

Aba, nagpa-trailer lang naman sila sa LED globe ng SM Mall Of Asia, ha!

Kaya ang MarVen, nagpunta talaga sa MOA para saksihan, at magpa-picture na rin. At sa unang tingin, iisipin mong may naganap na proposal, o tipong sinungkit na talaga ni Marco ang ‘oo’ ni Heaven, lalo na at halos magtukaan na talaga sila sa photo.

“June 7, 2023. The day we cherished another core memory. I would’ve never thought to see the trailer of our show at the led globe of MOA. Yet here we are, amazed every single time for the support we’re receiving. Thank you Tita’s of Marven for making this day so special for us. You guys mean the world to us,” sabi ni Marco.

“I love achieving dreams with you,” sagot naman ni Heaven.

“Me too,” chika ni Marco kay Heaven.

Siyempre, super kilig ang mga fan ng dalawa. At hiling, demand nila, na panindigan ng dalawa ang kilig na nararamdaman nila.

Todo udyok na nga sila na aminin na ang relasyon, o maging magdyowa na sina Marco, Heaven.

Ang tagal daw ng hinintay nila para maging totoo ang MarVen, at ngayong nandito na raw, dapat daw na ituloy-tuloy na.

“Panindigan niyo ang kilig ko please!”

“Panindigan niyo po kami. Hahahaha. Deserve niyo ‘yan. Sending all the love and support, always.”

“Please Marco, pursue Heaven. You guys are meant to be.”

“So sweet and adorable couple!”

Well, aminado naman si Marco na hindi nawala ang ‘feelings’ niya kay Heaven, mula noong nagsama sila sa ‘Pinoy Big Brother’ house. At lalo nga raw lumakas nang magsama sila sa ‘The Rain in España’.

So, abangan kung saan ba talaga papunta ang lahat?

