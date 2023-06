Lionel Messi sinundan si David Beckham sa US

Ginulat ni Lionel Messi ang mundo ng soccer nang kumpirmahin nitong Miyerkoles na lilipat na siya sa Major League Soccer sa US at magsasama sila ng isa pang global soccer icon na si David Beckham.

Matapos ang ilang taong ispekulasyon, nilayasan ni Messi ang Paris Saint-Germain para maglaro sa Inter Miami. Si Beckham ang isa sa co-owners ng nabanggit na MLS franchise.

Nangungulelat ang Miami, posibleng sumipa na ng mga panalo sa pagdating ni Messi.

Isa sa itinuturing na pinakamahusay na player ng kanyang henerasyon, inihatid ni Messi ang Argentina sa World Cup title sa Qatar 2022.

Maraming humula na pagkatapos ng termino sa PSG ay susundan ni Messi ang karibal na si Cristiano Ronaldo sa Saudi Arabia. Matunog noon na maglalaro ang Argentinian sa Al-Hilal, pero mas pinili niya si Beckham.

“After winning the World Cup and not being able to return to Barcelona, it was my turn to go to the league of the United States to live football in another way,” ani Messi, 35.

Nakaipon na ng higit 800 goals sa career si Messi sa loob ng 17 years para sa Argentina at club teams.

Pinaplantsa na lang daw ang ilang bagay bago ang formal agreement sa pagitan ni Messi at Miami. (Vladi Eduarte)