Lance Ronquillo, Basty Castro magpapasiklab sa Sto. Tomas

ITONG darating na school year, maraming mga pagbabagong magaganap sa larangan ng basketball recruitment hindi lang sa kolehiyo pati na rin sa high school.

Isa ang UST sa pamumuno ni coach Manu Inigo na puspusang nagpapalakas sa darating na UAAP season.

May nakuha siyang dalawang future players na masasabi natin na mapapakinabangan ng kanyang koponan.

Una si ‘Catquick’ Lance Ronquillo na galing San Beda University na naglaro na rin sa NCAA Juniors na kung saan nagpamalas siya ng quality minutes.

Ako mismo ay nagkaroon ng pagkakataon na hawakan siya sa aking 13U Elite squad.

Doon ko nakita na malayo ang mararating nito sa kanyang basketball career dahil sa kanyang sipag at magandang pag-uugali.

Pangalawa si Basty Castro na 16 years old pa lamang ay makikita mong higante na sa kanyang edad.

Siguro dahil sa kanyang ama na dating PBA player na si Rysal Castro na ang height ay 6’5, pero hindi lang sa height kundi may tira sa labas si Basti kung saan kanyang ipinapakita sa iba’t ibang liga noong naglalaro siya sa San Beda.

Kaya abangan na lang natin ang mga pangyayari sa kanilang career.

Magkakaroon ng pangatlong tryout sa MPBL Junior Mandaluyong, edad 18,16 at 14 sa Hulo covered court

Magsisimula ng 1pm, magdala ng original NSO para magkaroon ng chance maging parte ng unang Team Mandaluyong-Microsmith.

Get well soon sa aking itinuturing na isa sa anak ko sa baskeball na si Eriz Romero, nawa’y patnubayan ka ng Diyos na alam natin na siya lang makakatulong sa ating lahat at parati mo tandaan na nandito lang kami AMA Family.