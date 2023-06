Karla na-‘wow mali’, nag-sorry sa AFP

Humingi ng paumanhin si Karla Estrada sa Philippine Army maging sa lahat ng mga naapektuhan sa nauna niyang post kung saan isang music theme ang inilapat niya sa mga larawang nangangalandakan sa pagnanais niyang maging isang reservist ng AFP.

Ang nasabing musika ay theme ng umano’y makakaliwang grupo, na siya ring tinukoy ng ilang netizen sa unang post ni Karla.

Sa pinakabago niyang Instagram post, dalawang larawan ang ibinahagi ng ‘Face2Face’ host habang hawak ang isang malaking t-shirt, at nilinaw ni Karla ang kanyang pagkakamali kasabay nang paghingi ng pang-unawa.

“Magandang araw po sa inyong lahat. Ang mensahe ko pong ito ay patungkol sa musikang nakalapat sa isa sa aking video reel na ipinost ko sa aking social media accounts na akin ng binura agad. Ito po ay tungkol sa aking intensyon na maging isang Philippine Army Reservist.

“Ako po ay hindi aware na ang nasabing musika na nailapat sa aking video reel ay isa palang awitin umano na tumutukoy sa isang grupo na may paniniwalang salungat sa pamahalaan.

“Ako po ay tapos pusong humihingi ng paumanhin sa Philippine Army at sa lahat ng taong nasaktan o naapektuhan ng nasabing video reel. Hindi ko po sinadya o intensyon na ilapat sa aking video ang nasabing musika at wala din po sa aking kamalayan kung ano ang kinatawan o mensaheng nilalaman nito.

“Nais ko pong ipabatid sa lahat na ang tanging layunin ng aking pagpapalista sa hanay ng Philippine Army bilang Reservist ay upang makapaglingkod sa bawat Pilipino at sa bansang Pilipinas sa abot ng aking kakayanan. Muli, humihingi po ako ng paumanhin. Salamat po.”

Sa text print ng dalawang magkahiwalay na t-shirt, ipinagdiinan ni Karla ang intensyon niyang makasapi sa hukbong sandatahan bilang reservist.

Ang una, “ARMY RESERVE CITIZEN RESPONDER IN WAR & DISASTER FOR THE FILIPINO I VOLUNTEER.”

Ang ikalawa naman ay, “READY TO DEFEND THE STATE AT A MOMENTS NOTICE”.

At least naitama ni Karla ang ‘wow mali’ moment niya, ha! (Rey Pumaloy)