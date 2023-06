July na! TVJ, Dabarkads noontime show sa TV5 mapapaaga

Sa interview ni Tito Sotto sa 92.3 Radyo5 True FM show nina Ted Failon at DJ Chacha ay natanong ang former Senate President kung kailan ba talaga mag-i-start ang show nila nina Vic Sotto, Joey de Leon, at ng Dabarkads sa TV5?

Ang sagot ni Tito Sen ay, “Baka last week of June na or first week of July!”

Idinagdag din ni Tito Sen na kasama ang lahat ng Dabarkads na kumalas din sa TAPE, Inc. At malamang daw ay may madagdag pa.

“Pinag-uusapan namin, baka may madagdag din,” sabi ni Tito Sen.

Sa ngayon ay nagme-meeting na rin daw sila para sa ilang bagong segments na madadagdag sa kanilang show.

Sa meeting pa lang daw ay natatawa na sila sa bagong segments ng kanilang show.

Inamin din ni Tito Sen na binubuo na nila ang TVJ Productions na siyang magiging producer ng bago nilang show ka-partner ang MediaQuest Holdings, Inc.

Ang maganda pa, posibleng magkaroon din sila ng ibang shows sa TV5.

Baka raw weekly show ito na puwedeng kasosyo ang Brightlight Productions ni Mayor Albee Benitez.

‘Yun na! (Jun Lalin)

See Related Stories:

TVJ ‘balik’ TV5 lang

Paglipat ng TVJ, Dabarkads sa TV5, sinang-ayunan ng mga fan