Johnny Arcilla markado sa Davao tennis tourney

NAKATAKDANG pumalonsi Johnny Arcilla sa men’s singles ng Mayor Bradly Bautista Tennis Championships na ilalarga ngayong umaga sa Malita Tennis Club sa Davao Occidental.

Inaasahang mapapalaban si top-seeded Arcilla kontra iba oang mahuhusay na netter ng bansa sa event na nakataya ang top purse na P80,000.

Maliban kay 43-year-old Arcilla, ang ibang kasali ay sina No. 2 seed Jose Maria Pague, Eric Jed Olivarez, Joshua Kinaadman, Vicente Anasta, Nilo Ledama, Ronard Joven, Jeleardo Amazona, Eric Tangub at John Mari Altiche.

Sina Tennielle Madis at Nicole dela Rita naman ang mangunguna sa women’s singles kasama sina AJ Acabo, Danna Abad, Elizabeth Abarquez, Rose Bacaron, Rovie Baulete at Nicole Bautista na puntirya ang korona at P30,000 premyo.

(Elech Dawa)