Honey Royce Tubino dagdag-werpa ng PLDT

MATINDING paghahanda ang isinasagawa ng PLDT High Speed Hitters para sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 29.

Nagsagawa ang koponan ng ilang mga tune up match kasama ang bagong power hitter na si Honey Royce Tubino.

Puntirya ng High Speed Hitters na makuha ang unang podium finish matapos muling kapusin kontra F2 Logistics Cargo Movers sa nakalipas na All-Filipino Conference sa battle-for-third place.

Aminado si head coach Rald Ricafort na malaking tulong sa opensiba ang pagpasok ng dating University of Perpetual Help System Dalta at former Army Black Mamba Lady Troopers outside hitter upang masuportahan sina Mika Reyes, Michelle Morente, Mary Ann Mendrez, Jovelyn Prado, Jules Samonte at Fiola Ceballos.

“She’s a welcome addition to the team. Una sa lahat, malaking bagay iyung power niya,” pahayag ni Ricafort. “Gusto ko din iyung intensity niya sa loob and siyempre, as a veteran, may leadership iyan na kailangan natin lalo kapag dikitan.”

Makailang ulit na binitbit sa kampeonato ng 30-anyos na spiker ang Lady Altas kabilang ang pagsikwat sa Season 89 NCAA MVP at Finals MVP award.

Hindi pa nakakatikim ang 5-foot-9 power-hitter ng kampeonato sa PVL, kung saan nakakuha ito ng third place noong 2019 PVL Reinforced sa Pacific Town-Army Lady Troopers.

Napasabak naman sa tune up ang High Speed Hitters sa ilang kalalakihan at kaibigan sa Colegio de San Juan de Letran gymnasium nitong Sabado.

“Weekend hustle for that HighspeedUPGRADE! Thank you to our volley friends for helping us prepare for the PVL Invitational Conference,” ayon sa inilabas na post ng koponan sa Instagram.

(Gerard Arce)