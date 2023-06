Hirit na peace talk pinasa ni Gibo kay Marcos

Ikukonsulta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kung ano ang magiging posisyon ng gobyerno sa hirit na peace talks ng komunistang grupo.

Kasunod ito ng pahayag ng National Democratic Front (NDF) na bukas muli sila na makipag-usap sa pamahalaan.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Teodoro na sa kanyang personal na posisyon ay ayaw nitong magkaroon pa ng peace talks sa mga kalaban ng gobyerno.

Magkagayunman, hihingin pa rin aniya nito ang pananaw at posisyon ng pangulo hinggil sa peace talks na gustong mabuksan muli ng CPP-NPA NDF.

“My personal position is no. Matagal ko nang posisyon ‘yan, noong araw pa and I think that is the position of the security cluster as of this time,” ani Teodoro.

Binigyang-diin ng kalihim na mayroong programang balik-loob ang gobyerno para sa mga rebeldeng nais bumalik sa gobyerno kaya walang dahilan para magbukas ng peace talks para sa mga ito.

Sinabi ng opisyal na hindi pa niya nakukuha ang posisyon ng pangulo sa isyu ng peace talks at hindi pa nila ito napag-usapan kaya ikukonsulta niya ito sa susunod na pagkikita.

“I have to consult regarding that because the only consultation I had with the president is to speed-up the MUP of which I will receive briefings in the next coming days,” wika ni Teodoro.

Kung gusto aniya ng mga komunistang grupo na magkaroon ng peace talks ay bumuo at sumanib sila sa isang lehitimong political party para maging legal ang pakikipag-usap sa gobyerno. (Aileen Taliping)