Hesu Kristo Naispatan sa Isang Templo

Mga ka-Misteryo isang napaka-espesyal na kuwentong karanasan ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon.

Ito’y nang maispatan si Hesu Kristo sa isang pagtitipon sa isang templo sa Maynila.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Sa isang pananampalataya ay pantay-pantay ang pagtingin ng Poong Lumikha.

Ito ay napatunayan ng isang clairvoyant nang personal niyang makita sa isang spiritual gathering sa Maynila ang Poong HesuKristo.

Misteryo: “Teka baka nagkamali lang ako ng dinig sa sinabi mo ba nakita mo. si Jesus Christ sa isang Buddhist Temple?”

Marie: “Yes that’s right! I saw Him inside a Buddhist Temple. I attended an spiritual event there and surprisingly I saw Christ.”

Misteryo: “This is amazing! Grabe because this proves that GOD or any Divine Beings ay pwede mag-manifest sa lahat regardless of religion or spiritual practice.”

Marie: “Ako mismo I was stunned disbelief pero I really saw Jesus walking around us while we were praying that time. I admit I practice Buddhism but this is really extraordinary and napatunayan ko na lahat tayo Christians, Buddhists, Hindus or whatever religion or belief system we follow hindi yan tinitignan ng ascended masters or beings kasi iisa lang talaga ang Diyos and origin nating mga tao.”

Misteryo: “Now may I ask kung paano mo talaga nakita si Jesus Christ during that Temple Event.”

Marie: “We were invited to attend the event. A Taiwanese Buddhist Master led the ceremony. I think after 10-15 minutes I saw Jesus stepping down the altar kaya I blinked my eyes twice to make sure totoo ang nakita ko. Oo totoo nga siya nga si Jesus Christ.”

Misteryo: “Ano ang hitsurang nakita mo? Anong ginagawa niya? May kasama ba siyang Divine Beings like Angels?”

Marie: “Yes I saw 2 Angelic Beings meron ding iba pang ascended masters. Ang napansin ko kay Jesus Christ yung radiant energies from his heart kaya naisip ko siya ang Sacred Heart of Jesus.”

Misteryo: “Matagal ba yung experience mo?”

Marie: “Hindi naman masyado matagal and I saw him palakad-lakad sa paligid during the spiritual event. He’s wearing a pair of brown sandals. In fact, kasama din niya na nakita ko si Mama Mary. Para silang Ninong at Ninang sa spiritual event na yun.

Kayo meron na ba kayong personal experience with Jesus Christ? Please send mail at misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.ReyTSibayan.com at abante.com.ph.#

Ni Rey T. Sibayan