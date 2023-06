Heart sa Singapore naman naghahanap ng matitirhan

Base sa mga Instagram posting ni Heart Evangelista, mukhang nasa Singapore ang mga ‘ganap’ niya ngayon. Kapag sinabing ganap ni Heart ay magkahalong fashion at arts ang mga eksena niya.

May mga pinasalamatan si Heart na sumalubong at nag-welcome sa kanya sa Singapore.

Sey ni Heart sa kanyang post, “Singapore with the sweetest. Thank you for the warm welcome. Inspired and looking forward.”

Pero special mention ni Heart ang kanyang mister na si Senator Chiz Escudero dahil daw sa suporta nito sa kanya. Obviously, sinamahan ni Chiz si Heart sa pagpunta sa Singapore.

Sey niya, “And just like that… I shall be seeing Singapore more. Thank you @escuderochiz for being my number one supporter.”

Nag-reply rin si Heart sa comment sa kanya ni Dra. Aivee Teo at base sa sagot ni Heart, may pahiwatig siya na magtatagal o maaaring magpapabalik-balik naman siya ngayon sa bansang ‘yon. Naghahanap nga raw ang fashionistang aktres ng magiging place o matitirhan niya sa lugar na ‘yon.

Aniya, “@draivee hehe yes I’ll be needing your help. Need to look for a place.”

Eh, balitang may tirahan din si Dra. Ivee sa lugar na ‘yon at sanay na sanay ito sa Singapore, ha!

At least, kumpara sa Paris, France kunsaan ay may sariling apartment si Heart, ang Singapore naman ay mas malapit sa Pilipinas kaya madaming puntuhan doon ni Senator Chiz ang kanyang misis o kaya naman ay ang dali rin na makauwi si Heart ng bansa.

See Related Story:

Heart sumugod sa pagawaan ng luxury brand sa Italy