Ex-OFW nahulog na sa motorsiklo, nagulungan pa ng bus

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dating overseas Filipino worker­ (OFW) nang mahulog ito sa inangkasang motorsiklo at saka nagulungan ng bus sa Tanza, Cavite noong Miyerkoles.

Naisugod pa sa ospital ang biktima na si Janel Mae Latag, 27, may live-in partner at residente ng Tramo Road Barangay Amaya 2, Tanza Cavi­te dahil sa mga tinamong sugat sa ulo at katawan pero binawian din ito ng buhay.

Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya si Mark Escober, 43, may asawa, ng Naic, Cavite at driver ng Yutong bus na may plakang NBQ 5503.

Sinabi ni P/SSg. Jonathan A. Lagario ng Tanza Police Station na kapwa binabagtas ng bus at motorsiklong Yamaha Mio Soul ang kahabaan ng Barangay Amaya 2 nang mabangga ng bus ang motorsiklo bandang alas-9:30 nang umaga.

Nakabitaw ang biktima sa hindi pa kinikilalang driver ng motorsiklo, tumilapon ito at magulungan pa ng bus. Samantala, ilang saksi ang nagpatibay na nag-overtake ang motorsiklo sa bus kaya nasalpok ito ng huli. (Gene ­Adsuara)