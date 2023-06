Ex-Cabinet secretary nireklamo ng land grabbing

Sino raw itong dating Cabinet secretary ang inireklamo ng pang-aagaw ng lupa?

Ayon sa natisod na impormasyon ni Mang Teban, bihasa raw sa pamemeke ng dokumento itong dating Cabinet secretary na bansagan nating “CS”.

Tinarget daw ni mokong ang lupang tinitirahan ng mga ordinaryong sundalo sa isang siyudad sa Metro Manila dahil sa laki ng value nito.

Pinaniwala ang mga sundalo na kailangan nilang umalis dahil gagamitin daw ng gobyerno ang lupa. Inilipat daw ang mga sundalo sa lupain ng gobyerno sa Central Luzon.

Noong makaalis na ang mga sundalo, aba’y binakuran naman ni CS ang lupain at inangkin na.

Malaki raw ang halaga ng lupa kapag binenta ito, parang tumama ng jackpot sa lotto pero hindi raw atat ang dating Cabinet secretary na ibenta agad ang lupa dahil gusto nitong pataasin pa ang market value nito.

Nabisto raw ng mga sundalo na hindi naman pinatayuan ng proyekto ng gobyerno ang nasabing lupa kaya galit na galit sila kay CS.

Dumulog na raw ang mga sundalo sa Ombudsman para ireklamo ang dating Cabinet secretary na nanloko sa kanila.

Clue. Ang dating Cabinet secretary na nang-agaw ng lupa ay minsang nakaaway ng kongresista. May letrang L at O sa kanyang pangalan, as in lote.