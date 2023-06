ES Bersamin pinanumpa si Enciso bilang BOC-CIIS director

Opisyal nang nanumpa si Verne Yadan Enciso bilang bagong direktor ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ng Bureau of Customs (BOC) sa Palasyo ng Malakanyang kahapon.

Ang kanyang panunumpa sa puwesto ay pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kasunod ng pagkatalaga sa kanya ni Pang. Ferdinand Marcos, Jr. noong Hunyo 5, kung saan iniupo si Enciso bilang Customs Director III.

Si Enciso ay nagsilbi bilang Acting Director ng CIIS sa loob ng tatlong buwan, matapos ang pagkatalaga sa kanya ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio noong Marso.

Bago naupo sa naturang posisyon, nagsilbi si Enciso bilang CIIS Station Chief ng NAIA at Special Assistant kay Intelligence Deputy Commissioner Juvymax Uy.

Kasabay nang pagpapasalamat sa tiwala at kumpiyansa na ibinigay ng pangulo sa kanya, at sa buong suportang ibinigay sa kanya ni Commissioner Rubio, tiniyak ni Enciso ang kanyang commitment na pamunuan ang CIIS, ng may buong suporta at alignment sa mga programa na itinatakda ng Commissioner.

Binigyang-diin din ni Enciso ang kahalagahan ng pag-transporma sa operasyon ng Customs Intelligence sa direktiba ng pangulo na i-modernize at i-digitalize ang serbisyo at administrasyon ng customs.

Inilatag rin ni Enciso ang kanyang mga plano upang higit pag paghusayin ang proficiency ng Intel officers sa digital technologies at pag- elevate ng technological capabilities ng CIIS.

Ang mga naturang advancements ay naglalayong maipasilidad ang paghahatid ng”highly credible, confidential, at timely intelligence reports” na maaasahan at magagamit ng customs para sa mas episyente at epektibong security enforcement, apprehension, at profiling.

Ang pagkatalaga kay Enciso ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng customs intelligence operations ng Bureau of Customs.