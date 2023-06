DTI binoldyak 2 online shopping sa sandamakmak na scam

Nagbabanta ang Department of Trade and Industry (DTI) na pananagutin ang dalawang malalaking e-commerce platforms sa tambak na reklamo sa “deceptive, unfair, fraudulent and unconscionable online sales practices.”

Nag-isyu si Trade Secretary Fred Pascual ng sulat sa dalawang hindi pinangalanang e-commerce platforms na nilarawan nitong bilang malalaki sa industriya.

“We received a report regarding scammers and sellers of defective, fake, and pirated pro­ducts in e-commerce platforms. I have already issued a letter addressed to two big e-commerce platforms for them to remove unregistered and unlicensed online merchants. Following numerous notifications, they were given 72 hours to explain,” sabi ni Pascual.

Ang Lazada at Shopee ang pinakamalalaking e-commerce platforms sa bansa.

May bagong e-commerce platform ngayon, ang Somago, na may partnership ang DTI para sa One Town One Product na programa nito para makabenta sa platform ang mga micro, small, and medium enterprises na kasa­nib sa DTI.

Pinaiigting ng DTI ang kampanya laban sa mga nandurugas sa consumers at siguruhing ligtas silang makabibili online.

June 5, 2023 pinadala ang sulat sa 2 online platforms at binigyan sila ng 72 oras na magpaliwanag. (Eileen Mencias)