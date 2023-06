Dreamsoftheworld makikilatis sa pista

Kikilatisin ng mga karerista kung gaano kahusay ang kabayong si Dreamsoftheworld pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Sasakyan ni jockey Pabs Cabalejo si Dreamsoftheworld upang harapin ang walo pang tigasing batang kabayo na kalahok sa distansyang 1,400 metro, pakakawalan ito sa unang karera.

Markado si Dreamsoftheworld ng mga karerista kaya tiyak na liyamado ito sa takilya.

Nakalaan ang P20,000 added prize, ang ibang kalahok ay sina Flamenco Dust, My Star, Humble Strike, Mucho Talker, Spring Party, One Oh One, The Alpha Male at Lady Julianna.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Dreamsoftheworld sina Flamenco Dust at dehadong My Star.

Samantala, walong races ang ikakasa ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)