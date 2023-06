Cast ng BL series, susugod sa ‘Pinas

Darating sa Pilipinas ang cast ng hit Thailand BL (boys’ love) series na ‘My School President’ ngayong August 5.

Ang ‘My School President’ ang isa sa pinakamatagumpay na BL series na produced ng GMMTV na umere noong December 2022 hanggang February 2023.

Mataas din ang ratings nito sa IMDB na mayroong 8.7/10, habang sa BL watcher ay 9.5/10, at sa MyDramaList naman ay 8.6/10.

Sa sobrang sikat ng series ay nagkaroon ito ng special sequel sa ‘Our Skyy 2’ na umere noong May 18.

Ikinatuwa ng fans nang makita nila ang poster ng fanmeeting sa social media accounts ng GMMTV na may caption na “Manila, we’re ready to rock you! You are invited for a night full of music and celebration.”

Ang siyam na bida ng series na sina Norawit Titicharoenrak (Gemini), Nattawat Jirochtikul (Fourth), Thanawin Pholcharoenrat (Winny), Kittiphop Sereevichayasawat (Satang), Allan Asawasuebsakul (Ford), Theepakon Kwanboon (Prom), Pheerawit Kollkang (Captain), Pakin Kunaanuwit (Mark), at Napat Patcharachavalit (Aun) ang mapapanood ng fans sa ‘My School President: First Fanmeeting in Manila’.

Bonggel! (Byx Almacen)