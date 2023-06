Betong apektado sa pagdurog ng mga basher

rey Maging ang Kapuso artist na si Betong Sumaya ay apektado na rin sa pagdurog, panlalait at pagpuna ng TVJ supporters sa kanilang mga bagong host ngayon ng ‘Eat Bulaga’.

Ito ang tila kinumpirma ng komedyanteng si Ai Ai De Las Alas sa kanyang Instagram post tungkol kay Betong, para ipaalam ang pakikisimpatiya niya sa kapwa GMA talent.

Masisilip sa IG post ni Ai Ai ang throwback photo nila ni Betong na may text na, “KINDNESS IS A GIFT EVERYONE CAN AFFORD TO GIVE.”

Sa kanyang mensahe pinalalakas ni Ai Ai ang loob ni Betong dahil sabi nga niya, alam niyang nalulungkot ito sa kasalukuyan.

“Bets @amazingbetong nakita kita sa TikTok malungkot ka, mahirap talaga yang sitwasyon nyo ngayun, bilang manggagawa alam ko sumusunod kalang syempre, mabait kang tao, marespeto sa senior sa yo.. isa ka sa mabait na artist na nakilala ko.. dasal lang at tibayan mo ang loob mo.. pag nalulungkot ka isipin mo na lang ilang beses naten kakantahin ang in New York Rio Tokyo – “or any other place you see, you feel that dancing fantasy” na hindi tayo nagkakamali sa phrasing haha.. God bless you ipagpatuloy mo lang na maging mabait, si Lord na ang bahala.”

Matatandaang nanawagan ng pang-unawa at suporta ang isa pang bagong host ng ‘EB’ na si Paolo Contis kasabay nang pakiusap rin nitong bigyan sila ng chance.

Nilinaw naman ni Ai Ai sa komento nito sa isang netizen na hindi mapapantayan o walang makakapalit sa trio nina Tito Vic, at Joey.

