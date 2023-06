Belle kinabog magagaling na mga singer

Ang bongga ni Belle Mariano, na sobrang dedicated talaga sa kanyang unang solo concert, ang ‘Beloved’ dahil halos dalawang buwan ang preparasyon niya, ha!

Imagine todo handa na siya ngayon pa lang, to think na sa July 22 pa ang concert niya sa New Frontier (Cubao QC).

At ‘kaloka rin na ngayon pa lang ay halo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya, ha! Kabado na masaya, na ang taas-taas daw ng adrenaline niya ngayon pa lang.

At mas lalo siyang ginanahan, dahil ngayon pa lang, ubos na o sold out na ang mga ticket sa VIP section, ha! O, kabogera ‘di ba?

Anyway, mas lalo nga raw siyang nagiging passionate sa music. Para nga raw siyang kotse na pag nilagyan ng gasoline, fuel, lalong bumibilis sa pagtakbo.

Pero siyempre, bukod sa concert, super excited at tutok din siya sa teleserye nila ni Donny Pangilinan na hindi pa nagsisimula ang taping.

At ngayon pa lang ay sangkatutak na rin ang bumabati kay Belle sa kanyang ika-20th birthday sa June 10.

‘Kaaliw rin ang mga mensahe sa Instagram ni Belle, na pare-pareho ang chika na super fresh nga raw ito, at glowing talaga. At suwerte nga ng mga produktong ini-endorse niya, dahil sure na sold out agad, dahil kita nga kasi ang pruweba ng magandang epekto nito sa kanya.

Biro nga ng ibang mga fan, ang hirap daw sabayan ng ganda ni Belle, dahil malayo na agad ang narating.

Going back sa concert ni Belle, marami nga ang nagsasabing talbog na niya ang ibang mga magagaling na singer dahil ang benta nga ng tickets sa kanyang concert, ha! (Dondon Sermino)

