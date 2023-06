BBM naalarma na ‘Pinas Top 10 sa dami ng may tuberculosis

Inutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa bagong kalihim ng Department of Health (DOH) na tutukan ang ibang nakakahawang sakit sa bansa gaya ng tuberculosis (TB), human immuno virus pati na maagang pagbubuntis ng kabataan.

Ito ang marching order ng pangulo kay bagong Health Secretary Ted Herbosa matapos itong opisyal na panumpain sa Malacañang.

Sinabi ni Herbosa na kinausap siya ng pangulo at sinabing ngayong pahupa na ang COVID-19 ay tutukan ang ibang nakakaha­wang sakit sa bansa.

Nagtanong aniya ang presidente kung bakit hanggang ngayon ay nasa Top 10 pa rin ang Pilipinas sa may mataas na bilang ng tuberculosis kaya inatasan siya na tutukan ang problema.

“Unang-una sinabi niya sa akin, it’s about time tutukan natin ‘yong ibang problema.Sinabi niya sa akin bakit ‘yong Pilipinas mataas pa rin ang TB, bakit nasa Top 10 pa rin tayo sa buong mundo. So, sinabi tutukan,” ani Herbosa.

Sinabi ng kalihim sa pangulo na marami sa mga may TB ang tumitigil ng pag-inom ng gamot kapag wala nang naramdaman kahit hindi pa nakukumpleto ang gamutan kaya sa halip na gumaling ay lalong nadadagdag sila sa listahan.

Nais din ng presidente na tutukan ang nakakabahalang mataas na kaso ng may HIV sa kabataan at gumawa ng mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng mga tinatamaan at nahahawa ng HIV.

“Pangalawa, tumataas ang HIV cases sa ating mga kabataan at ito ay alam din ng WHO, ano ba ang nangyayari? Hindi ako doktor sabi ng presidente. Tutukan n’yo kung ano ang siyensiya diyan at sugpuin ang pagdami ng HIV cases,” dagdag ni Herbosa.

Isa pang inaalala ni Pangulong Marcos ayon kay Herbosa ay ang kabataang maagang nabubuntis at maagang nagiging ina kaya dapat aniya gumawa ng mga hakbang at information campaign upang ma­bigyan ng tamang kalaaman ang kabataan sa peligro sa kanilang kalusugan at maagang responsibilidad.

(Aileen Taliping)